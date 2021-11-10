إحباط تهريب 16 قطعة أثرية لتماثيل من الخشب و البرونز و الطين المحروق بميناء سفاجا

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تمكنت الوحدة الأثرية بميناء سفاجا البحري بالبحر الأحمر، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط ١٦ قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة كانت مهربة للخارج.

كانت الوحدة الاثرية بالميناء تلقت بلاغ بالاشتباه في اثرية بعض القطع، المضبوطة تم تشكيل لجنة من وحدة المنافذ الاثرية بالبحر الأحمر برئاسة الأثري حجازي عباس للفحص والمعاينة، والتي بدورها أكدت أثرية القطع ويجب مصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار وفقا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

وتضمنت المضبوطات ١٦ قطعة أثرية لتماثيل من الخشب والبرونز وقمع جنائزي من الطين المحروق عليه كتابات مصرية قديمة وبقايا أقنعة جنائزية من الكارتوناچ الملون وتمائم من الفاينس والخشب المطليان بالذهب.