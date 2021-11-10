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موعد مباراة وأنجولا .. والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مصر وأنجولا .. والقنوات الناقلة موعد مباراة وأنجولا .. والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مصر وأنجولا هذا ما تبحث عنه جماهير الكرة المصرية بعد توقف بطولة الدوري العام وبدأ منتخب لمعسكر مباراة مصر وأنجولا المقبلة في تصفيات ، قطر 2022 .

موعد مباراة مصر وأنجولا المقبلة في تصفيات كأس العالم، والقنوات الناقلة ل مباراة مصر وأنجولا وتوقيت وموعد مباراة مصر والجابون في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم ستعرفه في هذا التقرير من «المصري اليوم» .


حدد كاف توقيت مباراة مصر وأنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم وتقام مباراة مصر وأنجولا المقبلة الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة 12 نوفمبر، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، وتقام المباراة في أنجولا.

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة مصر وأنجولا، مساء يوم الجمعة المقبل حيث تقرر إذاعة المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

وتصدر منتخب مصر لكرة القدم مجموعته حتى الآن في التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس العالم 2022 حيث لعب المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 منها، على كل من أنجولا وليبيا مباراتين، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام الجابون بنتيجة 1-1، ليصبح رصيد منتخب مصر 10 نقاط.

لمتابعة مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر وأنجولا يوم الجمعة 12 نوفمبر على ملعب استاد 11 نوفمبر، في تصفيات كأس العالم قطر 2020 اضغط هنا

مباراة مصر وأنجولا ستقام الجمعة القادمة، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد 11 نوفمبر في أنجولا، ومن المقرر أن تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل المباراة حصريًا.

بينما حل منتخب ليبيا في المركز الثاني بفوزين، وتعرض للخسارة مباراتين وذلك برصيد 6 نقاط، يأتي منتخب الجابون بفوز وحيد وتعادل وخسارتين، ثم منتخب أنجولا متذيلا المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد أن حقق فوزا وحيدا وثلاث خسائر.

ومن المتوقع ان يبدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق- أحمد حجازي – أيمن أشرف – أحمد فتوح.

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد النني.

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمد شريف.

موقف فرق المجموعة السادسة:

يتبقى لكل فريق من المجموعة مبارتين، حيث يقابل منتخب مصر يوم الجمعة القادم منتخب أنجولا على أرض الأخير، وفي نفس الجولة تلعب ليبيا والجابون، ثم تقام بعدها مباريات الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء القادم (16 نوفمبر)، حيث يلعب المنتخب المصري أمام نظيره الجابوني في القاهرة، ويلعب المنتخب الليبي أمام المنتخب الأنجولي.

مباراة مصر وأنجولا ستقام الجمعة القادمة، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد 11 نوفمبر في أنجولا، بينما ستقام المباراة الأخيرة بين مصر والجابون يوم الثلاثاء الساعة 3 عصراً على استاد برج العرب في الإسكندرية.

مران منتخب مصر في استاد برج العرب استعدادا لمباراتي أنجولا و الجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

المصرى اليوم

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