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«عشان ابن علي معلول ينبسط» .. خالد الغندور يهاجم صفحات الأهلي

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«عشان ابن علي معلول ينبسط» .. خالد الغندور يهاجم صفحات الأهلي «عشان ابن علي معلول ينبسط» .. خالد الغندور يهاجم صفحات الأهلي

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شن الإعلامي خادل الغندور نجم نادي ومنتخب السابق هجوماً على بعض صفحات النادي الأهلي وجماهيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صورة للمهاجم الدولي محمد شريف وهو يحتفل بإخراج لسانه عقب هدفه في مباراة القمة الأخيرة بين الفريقين.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز تاريخي على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 5-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين الجمعة ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر خادل الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة محمد شريف وهو يخرج لسانه، ومنشورة في صفحة تحمل اسم «الأهلي اليوم» وكتب فوقها: هي دي الصفحات اللي كانت بتهاجم عبدالله جمعة وتبحث عن الأخلاق مع لاعيبة الزمالك وهنا مافيش مشكلة مع محمد الشريف ضد جمهور الزمالك ولا عقوبات طبعا أصله كان هو كمان مع على معلول رايحين لجمهور الزمالك عشان ابن على معلول ينبسط.

وكان على معلول قد قال عقب مباراة القمة أنه كان يحتفل بهذا الشكل الكبير بسبب عيد ميلاد ابنه ويهديه هدفيه في مباراة القمة.

المصرى اليوم

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