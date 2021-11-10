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تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بالرد على ما وصفه بـ«التلاعب في أسعار» الطاقة، بعدما قفز معدل التضخم في بلاده إلى أعلى مستوى منذ عام 1990، مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: «التضخم يضر بأموال الأمريكيين، وعكس هذا الاتجاه يمثل أولوية قصوى بالنسبة لي».

وأردف: «لقد أصدرت تعليماتي إلى المجلس الاقتصادي الوطني بالسعي وراء وسائل لمحاولة خفض هذه التكاليف بشكل أكبر، وطلبت من لجنة التجارة الفيدرالية الرد على أي تلاعب في السوق في هذا القطاع».