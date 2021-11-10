فريق عمل مسلسل «شيخ العرب همام» في ضيافة جامعة عين شمس

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تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع بالتعاون مع كلية الآثار برئاسة د. ممدوح الدماطي عميد الكلية، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون القطاع، ندوة بعنوان«شيخ العرب همام». حيث تستضيف الندوة الكاتب عبدالرحيم كمال، المخرج حسني صالح،الدكتورة لميس جابر،الفنان سامح الصريطي.

تقام الندوة الإثنين المقبل الموافق ١٥ من نوفمبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للعام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.