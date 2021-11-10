مران الإسماعيلي..عودة محمد صبحي..وتدريبات خططية للاعبين

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الاعداد لخوض مباراة الزمالك.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك، يوم 19 نوفمبر الجاري على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

المران أبرزت لقطاته تمثلت في عودة حارس المرمى وقائد الفريق محمد صبحي، المقيد في قائمة الانتظار، للتدريبات مع باقى أعضاء الفريق.

وخصص أحمد العجوز القائم بأعمال المدير الفنى ومعاونه محمد حمص مجموعة من الجمل الفنية والخططية على رأسها كيفية التعامل مع المنافس تحت الضغط، إضافة للتدريبات على الكرات العرضية باعتبارها أحد أهم الحلول للتسجيل في شباك الخصوم.

وخاض حراس المرمى تدريبات على التسديد والتعامل مع العرضيات قبل أن يختتم المران بتقسيمة وسط سعى كامل من الجهاز الفنى على تلافى الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على مدار الثلاث جولات الماضية.

كما تم خلال المران،تنظيم مجموعة من التدريبات البدنية المكثفة ضمن سياسة الجهاز الفنى للإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبل استئناف المسابقة التي تتوقفت بسبب الأجندة الدولية.