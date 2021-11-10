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أبو الغيط يشارك في مؤتمر الخارجية الأمريكية حول جائحة كوفيد 19

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أبو الغيط يشارك في مؤتمر الخارجية الأمريكية حول جائحة كوفيد 19 أبو الغيط يشارك في مؤتمر الخارجية الأمريكية حول جائحة كوفيد 19

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شارك احمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في المؤتمر الوزاري حول جائحة كوفيد 19، الذي تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن مشاركة الأمين العام تعكس اهتمامه بالموضوعات المتعلقة بجائحة التي يتطرق لها المؤتمر كسياسات التعافي، وتسريع عمليات التطعيم والتمويل المستدام لدعم النظم الصحية في أوقات الأوبئة والأزمات وغيرها.

وأشار المصدر إلى أن أبوالغيط أكد في كلمته على أهمية دعم الإمكانيات المادية والبشرية للقطاع الصحي، حيث إن إنشاء منصات حول استدامة التمويل وتعزيز التعاون الإقليمي يشكل ضرورة لمواجهة هذه الجائحة وتعزيز قدرات النظم الصحية لمجابهة هذه الأزمات، كما دعا إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية، وأهمية توزيع اللقاحات حول العالم بشكل منصف وعادل، أخذاً في الاعتبار الدول الأقل نمواً، وتلك التي تمر بنزاعات تؤثر عليها سلباً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

كما أضاف المصدر أن الأمين العام أشار في كلمته إلى أهمية سد الفجوة في عملية التطعيم بين الدول الصناعية والنامية وكذا أهمية إشراك القطاع الخاص في توفير وتوصيل اللقاحات كما ثمن أيضاً مقترح الانتقال من منح اللقاحات إلى دعم قدرات الدول النامية لإنتاجها محلياً.

المصرى اليوم

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