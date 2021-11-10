قاضي «داعش الزاوية الحمراء»: أعداء الإسلام يريدون أن يبثوا في الأمة الفرقة والاختلاف

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افتتح المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة النطق بالحكم على 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» بتلاوة آية قرآنية «وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ۝.. صدق الله العظيم.

وذكر المستشار محمد شيرين فهمي: «يعجبك قوله» يعني يدعو إلى خير، ولكن والعياذ بالله وراء تلك الدعوة الباطلة أعمال سيئة تدل على فساد هذا القول، وكذبت تلك الادعاءات، إذ لو كان على حق وهدى لعلم أن احترام الدماء أمر مطلوب من المسلم شرعًا، وعلم أن ترويع الآمنين خطره عظيم وذنبه كبير، أعداء الإسلام يريدون أن يبثوا في الأمة الفرقة والاختلاف، وأن ينشروا الفساد والإجرام بين مجتمعاتهم ويسخرون ضعفاء العقول ومن قل إيمانهم وفسدت ضمائرهم وتلوثوا بكل شر وبلاء.

ووصف القاضي المتهمين بالفئة المجرمة، وأن ما تقدم عليه من ضرر وبلاء دليل على ضعف الإيمان في القلوب إذ لو وجد الإيمان صحيح لردع عن تلك الجرائم المفزعة، يتلمسون الأعذار بالبطش ويختلقون الأكاذيب والحرب للحرب والقتل يسكن عقولهم غباء وجهل لا يدركون أنهم بتصرفاتهم الهوجاء يضيعون الوطن ويهشمون نسيجه الرقيق ويقطعون أوصاله.

وتابعت المحكمة ان المتهمين لا يدركون شناعة هذه الأعمال وجسيم آثارها على الفرد وعلى الجماعة وعلى الأمة، أهم لا يعبئون بوطنهم، وينفذون مأربهم على حساب مصلحة الوطن ولا تهمهم آلامنا ولا أمالنا رواياتهم كاذبة وحجهم فارغة يسعون في ضرب عنصري الآمة ببعضهم البعض يسعون في نشر الفوضى بين فئات المجتمع لا يعتبرون بأحكام الديانات والشرائع وحقوق الإنسان، فقد حرم الله الاعتداء على من عاهد المسلمين بعقد ذمة أو هدنة أو أمان وأن كل من سالم المسلمين لا يجوز قتاله أو الاعتداء عليه قاتلكم الله أيها المجرمون، يستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع وتزيف الحقائق لإثارة الفتنة بين المواطنين ويحرضون على التمرد والإرهاب والخروج عن الدولة، وهو أمر لم ترضَ به أي دولة تحرص على أمن مواطنيها.

كانت محكمة الجنايات أصدر حكمها على 5 متهمين في «داعش الزاوية الحمراء» بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد ومتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وآخر بالسجن المشدد 3 سنوات.