القبض على مواطن أحرق سيارة آخر
أكملت أمانة منطقة الرياض تركيب الأجهزة على جميع المركبات لمتابعة سير الأعمال، بهدف تحسين مستوى الرقابة، والحد من أي تجاوزات مخالفة...
قالت وزارة البيئة والزراعة والمياه إن أعلى كمية أمطار هطلت اليوم الأربعاء كانت في بحر أبو سكينة بمنطقة عسير، وذلك ضمن مؤشر قياس...
أعلن وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن إطلاق عدد من...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على...
منذ بداية الجائحة.. أول رحلة برية لأداء العمرة من الأردن إلى السعودية
قال أمين سر جمعية "وكلاء السياحة والسفر" في الأردن كمال أبو دياب إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه...
أودع، اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.أقدم / عوده بن محمد...