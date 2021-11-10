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القبض على مواطن أحرق سيارة آخر

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أجهزة تتبع لمركبات النفايات

أكملت أمانة منطقة الرياض تركيب الأجهزة على جميع المركبات لمتابعة سير الأعمال، بهدف تحسين مستوى الرقابة، والحد من أي تجاوزات مخالفة...

af16ff49aa.jpg الرياض : الوطن
621798ccb0.jpg05 ربيع الثاني 1443 هـ

بحر أبو سكينة تتصدر كميات الأمطار

قالت وزارة البيئة والزراعة والمياه إن أعلى كمية أمطار هطلت اليوم الأربعاء كانت في بحر أبو سكينة بمنطقة عسير⁩، وذلك ضمن مؤشر قياس...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

إطلاق عدد من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

أعلن وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عن إطلاق عدد من...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

إحالة مواطن للنيابة بعد اعتدائه على زوجته

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع متداول وهو يعتدي على...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

منذ بداية الجائحة.. أول رحلة برية لأداء العمرة من الأردن إلى

قال أمين سر جمعية "وكلاء السياحة والسفر" في الأردن كمال أبو دياب إن أول حافلة برية لأداء العمرة ستنطلق السبت من الأردن باتجاه...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

107 مليارات للمستفيدين في حساب المواطن

أودع، اليوم الأربعاء، برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

تنفيذ حكم القتل بحارق زوجته في القنفذة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.أقدم / عوده بن محمد...

icon-byline.pngالقنفذة: الوطن
icon-clock.png05 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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