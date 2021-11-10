هل رحل مدير ليفربول بسبب عقد محمد صلاح الجديد؟.. النادي يرد

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن رحيل مايكل إدواردز، المدير الرياضي للريدز بعد سلسلة من الأعمال الناجحة.

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ونشرت إدارة النادي في بيان رسمي: «يعلن النادي اليوم عن تغييرات مستقبلية في هيكل إدارة كرة القدم، حيث سيرحل مايكل إدواردز عن منصب المدير الرياضي في نهاية الموسم الحالي».

وواصل البيان: «قدم إدواردز، البالغ من العمر 42 عامًا، طلبًا لمالكي النادي برغبته في خوض تحدٍ جديد عند انتهاء عقده، مما يسمح له بالانتقال إلى مكان آخر بشكل منظم ومُدار بعناية».

ورحل مايكل إدواردز أثناء مفاوضات تجديد التعاقد بين إدارة ليفربول و محمد صلاح والتي تعثرت في أكثر من مناسبة بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن رحيل المدير الرياضي لا ياتي بسبب طريقة العمل في الفترة ولكن من اجل الرحيل لتولي أحد المناسب الإدارة في نيوكاسل.

ويعمل مايكل إدواردز في ليفربول منذ عام 2011 عبر مناصب مختلفة قبل أن يحظى بمقعد المدير الرياضي.

ساديو ماني ومحمد صلاح - صورة أرشيفية