أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أمنية عبده: تركت الطب من أجل الرسم وسأتبرع بأعمالي الفنية لمستشفيات السرطان

Print
أمنية عبده: تركت الطب من أجل الرسم وسأتبرع بأعمالي الفنية لمستشفيات السرطان أمنية عبده: تركت الطب من أجل الرسم وسأتبرع بأعمالي الفنية لمستشفيات السرطان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أمنية عبده الشهيرة بدكتور ارتست، إنها اكتشفت موهبتها الفنية منذ طفولتها، وبتشجيع الأهل والأصدقاء لها استطاعت أن تطور من موهبتها في الرسم بالتجربة والتدريب الذاتي، حيث بدأت ترسم بالرصاص ثم طورت من نفسها لتتقن الرسم بالحبر والفحم.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم» أن عشقها لفن الرسم وشغفها نحو التميز والاختلاف كان وراء تطويرها لنفسها ليكون لها بصمة إبداعية في عالم الرسم، مشددة على أنها تسعى دائما للارتقاء بمستواها المهني والاحترافي.

وأشارت إلى أنها تركت العمل بمجال الطب، وفضلت أن تحترف في مجال الرسم وذلك نظرا لشغفها بهذه الموهبة منذ الصغر، قائلة: «حبي للرسم خلاني أطور من نفسي علشان أوصل لمرحلة الاحتراف ولكن دا محتاج صبر وممارسة».

وشددت أمنية عبده، على أنها ستقوم بالتبرع لمستشفيات السرطان، بالأموال التي تحصل عليها بعد بيع لوحاتها المرسومة، قائلة: «محتاجين نعطي أمل للأطفال المصابين بالسرطان ونمنحهم فرصة جديدة للحياة ودا أقل شئ ممكن نقدمه لهم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو)

بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات

بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات

«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949

«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949

«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987

«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987