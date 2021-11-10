أمنية عبده: تركت الطب من أجل الرسم وسأتبرع بأعمالي الفنية لمستشفيات السرطان

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قالت أمنية عبده الشهيرة بدكتور ارتست، إنها اكتشفت موهبتها الفنية منذ طفولتها، وبتشجيع الأهل والأصدقاء لها استطاعت أن تطور من موهبتها في الرسم بالتجربة والتدريب الذاتي، حيث بدأت ترسم بالرصاص ثم طورت من نفسها لتتقن الرسم بالحبر والفحم.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم» أن عشقها لفن الرسم وشغفها نحو التميز والاختلاف كان وراء تطويرها لنفسها ليكون لها بصمة إبداعية في عالم الرسم، مشددة على أنها تسعى دائما للارتقاء بمستواها المهني والاحترافي.

وأشارت إلى أنها تركت العمل بمجال الطب، وفضلت أن تحترف في مجال الرسم وذلك نظرا لشغفها بهذه الموهبة منذ الصغر، قائلة: «حبي للرسم خلاني أطور من نفسي علشان أوصل لمرحلة الاحتراف ولكن دا محتاج صبر وممارسة».

وشددت أمنية عبده، على أنها ستقوم بالتبرع لمستشفيات السرطان، بالأموال التي تحصل عليها بعد بيع لوحاتها المرسومة، قائلة: «محتاجين نعطي أمل للأطفال المصابين بالسرطان ونمنحهم فرصة جديدة للحياة ودا أقل شئ ممكن نقدمه لهم».