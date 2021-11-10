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حقيقة رحيل كارتيرون عن لتولي تدريب السد القطري

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حقيقة رحيل كارتيرون عن الزمالك لتولي تدريب السد القطري حقيقة رحيل كارتيرون عن لتولي تدريب السد القطري

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ترددت أنباء في الأيام القليلة الماضية تتعلق برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب نادي لاسيما بعد الخسارة من الأهلي بنتيجة ثقيلة في مباراة القمة 5-3 ، فضلاً عن ربط اسمه بعدد من الأندية الخليجية الكبيرة.

وكانت آخر الإشاعات حول باتريس كارتيرون تتعلق بالربط بينه وبين تدريب فريق السد القطري من أجل خلافة الإسباني تشافي ، الذي ترك بطل قطر وتولى تدريب برشلونة رسمياً.

وتواصلت "المصري اليوم" مع مصدر مسؤول في اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك والذي أكد على أن المدرب الفرنسي مستمر في تدريب الفارس الأبيض ولا صحة لما يتردد حول رحيله عن الفريق.

وأضاف المصدر أن باتريس كارتيرون يقضي حالياً أجازة مع أسرته خارج وسيعود في الموعد المقرر من أجل قيادة تدريبات الفريق من جديد.

وعلمت "المصري اليوم" أنه بالفعل تلقى كارتيرون عرضاً عن طريق أحد وكلاء اللاعبين من أجل تدريب فريق السد القطري ولكن المدرب الفرنسي اعتذر لارتباطه بعقد مع نادي الزمالك ورغبته في مواصلة المشوار مع الفريق الذي قاده في الموسم الماضي لانتزاع لقب الدوري المصري الممتاز من غريمه التقليدي الأهلي بعد سنوات من سيطرة المارد الأحمر على اللقب.

وتعقد اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب جلسة مع كارتيرون عقب عودته من الإجازة من أجل دراسة التعديلات المرتقبة على الجهاز الفني وأهمها ضم مدرب عام جديد حيث أن المنصب شاغر منذ رحيل أسامة نبيه.

المصرى اليوم

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