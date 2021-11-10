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صحيفة فرنسية: الرئيس الجزائري رفض الرد على مكالمات هاتفية لـ"ماكرون"

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صحيفة فرنسية: الرئيس الجزائري رفض الرد على مكالمات هاتفية لـ"ماكرون" صحيفة فرنسية: الرئيس الجزائري رفض الرد على مكالمات هاتفية لـ"ماكرون"
"إيمانويل" يحاول إصلاح العلاقة بعد تصريحاته المسيئة

صحيفة فرنسية: الرئيس الجزائري رفض الرد على مكالمات هاتفية لـ

ذكرت صحيفة "لو أوبنيون" الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون حاول بداية الأسبوع، الاتصال هاتفياً بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لكن محاولاته باءت بالفشل.

وأضافت أن "ماكرون" حاول الاتصال هاتفياً مع "تبون" ليقنعه بالحضور إلى "مؤتمر باريس حول ليبيا" المزمع عقده في 12 نوفمبر في العاصمة الفرنسية، إلا أن الرئيس الجزائري لم يرد على مكالمات نظيره الفرنسي، وفقاً لـ" اليوم".

وبينت "لو أوبنيون" أنه بعد فشل "ماكرون" في التواصل مع "تبون"، اضطرت الرئاسة الفرنسية إلى التوجه للقنوات الدبلوماسية الرسمية عن طريق إرسال الدعوة الرسمية عن طريق البريد الرسمي بالجزائر.

ولفتت إلى أن الرئيس الفرنسي يحاول إصلاح علاقته مع الرئيس الجزائري بعد تصريحاته المسيئة للجزائر شعباً وقيادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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