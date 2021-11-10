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منظّم المياه يطلق حملته التعريفية "عشانك"

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منظّم المياه يطلق حملته التعريفية "عشانك" منظّم المياه يطلق حملته التعريفية "عشانك"
يلقي الضوء على أهم خدماته المقدمة لمزودي الخدمة والمستفيدين

منظّم المياه يطلق حملته التعريفية

أطلق منظّم المياه اليوم حملته التعريفية "عشانك"؛ للتعريف بمنظّم المياه وأهم خدماته المقدمة لمزودي خدمة المياه والمستفيدين بالمملكة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات المياه.


وأشار المنظّم إلى أنه يمكن للمستفيدين ومزودي خدمات المياه التواصل عبر منصة "تصعيد الشكاوى" أو على حساب تويتر @REGULATOR_WATER أو على الرقم الموحد 939؛ لتحقيق التوعية الشاملة على أكمل وجه بما يحفظ حقوقهم وواجباتهم, داعية إلى الاطلاع على أول دليل لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، والذي يُعد المرجع الأساس لمقدمي الخدمة عبر الرابط التالي : https://bit.ly/3stvuSc.


وتشمل مهام منظّم المياه: متابعة أداء مزودي الخدمة في توفير إمدادات المياه بشكل آمن، وموثوقية، وضمان تحقيق الجودة لحصول كل مستفيد على المياه بما يكفل حماية حقوق الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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