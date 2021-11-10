تحذيرات من تزايد حالات نفوق «عروس البحر» المهددة بخطر الانقراض بالبحر الأحمر

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أصبحت عناصر الجذب السياحي في قطاع الغوص والانشطة البحرية في البحر الاحمر مهددة بالفقد والاختفاء والنفوق وفي مقدمة هذة العناصر المهددة يأتي حيوان عروس البحر حيث تعددت العوامل المتسببة في الفقد ما بين طبيعية وممارسات بشرية مخالفة وراء انتشار هذة الظاهرة ما بين الصيد الجائر بالشباك وحوادث الاصطدام برفاصات اللنشات السياحة وعضات اسماك القرش وأصبحت التهديد الجديد لحياة هذة الكائنات البحرية المهددة بخطر الانقراض هو عدم الكشف عن اسباب النفوق والاكتفاء بدفن هذة الكائنات البحرية وكانت اخر هذة الحوادث عثور عدد من الغواصين على عروسة بحر نافقة وطافية على سطح الماء امام شواطئ خليج ابو سوما شمال مدينة سفاجا.

وأكد ايمن طاهر الخبير البيئي ان حيوان عروس البحر بالبحر الاحمر اخطارا كبيرة تتمثل في تزايد اعمال الأنشطة والممارسات البيئية المخالفة داخلها وفي مقدمتها مخالفات الصيد الجائر من مراكب الجر بشباك مخالفة ومحظورة قانونا والتي تهدد ثروات مصر القومية من الثدييات البحريةوكل ذلك يمثل خطرا على البيئة والنشاط السياحي في مجال الغوص.

وأوضح طاهر ان الحياة البحرية بالبحر الاحمر بما تحتوية من كائنات وثديات بحرية وشعاب مرجانية وطيور مقيمة ومهاجرة مخاطر كبيرة تهدد بقاؤها بما تمثله من ثروة قومية تجذب نحو ٣ مليون سائح سنويا لممارسة رياضة الغوص والانشطة البحرية المختلفة.

فيما واصلت جمعيات المحافظة على البيئة البحرية بالغردقة واصلت تحذيرها من استمرار الانتهاكات العديدة للكائنات البحرية مع غياب التوعية والرقابة البيئية ومن خطورة تزايد ظاهرة نفوق الثديات البحرية المهددة بخطر الانقراض بعدة مناطق بالبحر الأحمر.

وأكد حسن الطيب رئيس جمعية حماية البيئة بالغردقة انه يحب اتخاذ خطوات وقرارات عاحلة بهدف حماية عروس البحر من الاخطار التي تهددها والحفاظ على حياتها باعتبارها احد اهم عناصر الجذب السياحي ومهددة بخطر الانقراض وضرورة إعداد فرق عمل وطنية متخصصة في تنفيذ أعمال المسح البحري تحت الماء ومن على السطح للتدريب على كيفية المحافظة على حياة «عروس البحر» وتجميع البيانات العلمية بشكل بسيط من خلال مهارات الغوص والسنوركل سواء للغواصين وغير الغواصين والتعرف على بيئة وتوزيع عروسة البحر والتصنيف والأهمية البيئية في النظام البيئى البحري.و-بيئة التغذية ومسارات الغذاء والمخاطر التي تهدد مجتمعات عرائس البحر والمسح البحري لعروسة البحر.



وتعد عروسة البحر أو الدوجونج Dugong أحد الثدييات البحرية المهددة بالإنقراض والنوع الوحيد منها الذي يتغذى على الحشائش البحرية. يتتواجد بمناطق البحر الأحمر والذي يتعرض لمخاطر بشرية تؤدي إلى تناقص أعداده بكثرة. هناك العديد من الرحلات والمشاريع السياحية بمناطق تواجد عروسة البحر والبعض منها يعتمد عليها من خلال السياحة البيئية لمشاهدتها في بيئاتها الطبيعية.