بسبب ركن السيارات ..إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

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أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بسبب حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة وركن السيارات بالشارع محل سكنهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة المرجوشى دائرة القسم، ووقوع مصابين.

انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين دوث حدوث مشاجرة بين طرف أول «م إ م»63 سنة بالمعاش ونجله «و م إ» 43 سنة وزوجة الأول «س م ع» 60 سنة ربة منزل مصابين وطرف ثان «أ ن ح» 25 سنة وشقيقه «ب ن ح» 21 سنة مصابين.

وتوصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة وأماكن ركن السيارات بالشارع محل سكنهم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الأخر وإحداث ما بهم من إصابات، وتم نقل المصابين لمستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.