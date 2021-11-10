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ومن المقرر أن ينطلق اللقاء بين المنتخب السعودي والأسترالي عند الساعة الحادية عشر وعشر دقائق بتوقيت القاهرة والثانية عشر وعشر دقائق بتوقيت السعودية والواحدة ظهرا وعشر دقائق بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

تدخل منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مرحلة منتصف الطريق، مع عودة فرق المجموعتين لمبارياتهم الحاسمة، في الجولتين الخامسة والسادسة، يومي 11 و16 نوفمبر الجاري.

اختتم المنتخب السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا مساء الخميس على «ستاد كومبانك»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت التدريبات، بحضور ومتابعة ياسر بن حسن المسحل رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي ونزيه النصر ونعيم البكر عضوي مجلس الإدارة.

واجتمع المسحل بلاعبي «الأخضر» قبل بداية الحصة التدريبية وأشاد بالمعنويات والانضباط العالي الذي شاهده من اللاعبين، وأكد في اجتماعه أهمية المباراة وقوتها كونها على أرض المنافس، كما أكد ثقة الجميع بهم، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز.

وتبرز في اللقاءات المقبلة مواجهة السعودية وأستراليا،

وتبتعد السعودية بمفردها في الصدارة، وتتمتع بسجل مثالي، مع استمرار أستراليا في المطاردة بفارق 3 نقاط، وتأتي سلطنة عمُان واليابان في المرتبة التالية، بينما تحتل الصين وفيتنام المركزين الخامس والسادس على التوالي.