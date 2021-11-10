أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مشاهدة مباراة وأستراليا مباشر في تصفيات الخميس 11 - 11 - 2021

Print
مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا مباشر في تصفيات كأس العالم الخميس 11 - 11 - 2021 مشاهدة مباراة وأستراليا مباشر في تصفيات الخميس 11 - 11 - 2021

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء بين المنتخب السعودي والأسترالي عند الساعة الحادية عشر وعشر دقائق بتوقيت القاهرة والثانية عشر وعشر دقائق بتوقيت والواحدة ظهرا وعشر دقائق بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

تدخل منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مرحلة منتصف الطريق، مع عودة فرق المجموعتين لمبارياتهم الحاسمة، في الجولتين الخامسة والسادسة، يومي 11 و16 نوفمبر الجاري.

اختتم المنتخب السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا مساء الخميس على « كومبانك»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأقيمت التدريبات، بحضور ومتابعة ياسر بن حسن المسحل رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي ونزيه النصر ونعيم البكر عضوي مجلس الإدارة.

واجتمع المسحل بلاعبي «الأخضر» قبل بداية الحصة التدريبية وأشاد بالمعنويات والانضباط العالي الذي شاهده من اللاعبين، وأكد في اجتماعه أهمية المباراة وقوتها كونها على أرض المنافس، كما أكد ثقة الجميع بهم، متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الفوز.

وتبرز في اللقاءات المقبلة مواجهة السعودية وأستراليا،

وتبتعد السعودية بمفردها في الصدارة، وتتمتع بسجل مثالي، مع استمرار أستراليا في المطاردة بفارق 3 نقاط، وتأتي سلطنة عمُان واليابان في المرتبة التالية، بينما تحتل الصين وفيتنام المركزين الخامس والسادس على التوالي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

السعودية تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي

السعودية تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"