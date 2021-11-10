سناء يوسف تعتذر لراغب علامة.. وتستعد لعمل فني جديد

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أكدت الفنانة التونسية سناء يوسف من خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية على انستجرام وفيسبوك أنها فوجئت بتلقيها مكالمة هاتفية من السيدة حسناء مديرة أعمال الفنان والمطرب راغب علامة في تونس حيث أكدت لها أن هناك صفحة تحمل اسمها شنت هجوما حادا على الفنان راغب علامة بعد حفلته الأخيرة بتونس.

وأكدت سناء خلال البث المباشر أنها تمتلك على فيسبوك صفحتها الوحيدة الموثقة وأنها تكن كل الاحترام والتقدير والحب للفنان راغب علامة واعتذرت له عن أي سوء تفاهم قد حدث من خلال هذه الصفحة وأنها ستتبع كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحة المزيفة والتي دأبت على نشر صورها وأخبارها لتكون مطابقة لصفحتها الرسمية.

وفي سياق آخر أكدت سناء استعدادها وحبها للعمل في الدراما التونسية والعربية عامة بشرط جودة العمل والسيناريو وأنها تقرأ مسلسل حاليا سيتم عرضه بأحد المنصات.

وشاركت سناء في عدد من الأعمال المصرية منذ قدومها لمصر منها ( فرقة ناجي عطا الله- دلع بنات- نقطة ضعف- البيت الكبير ) وآخرها كان مسلسل إلا أنا «حدوتة ربع قيراط» بطولة ريهام عبدالغفور ومصطفى درويش وكانت تحكي عن الزواج الثاني وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا مع الجمهور المصري والعربي.