المدعي العام الجورجي: محامو ساكاشفيلي لم يرغبوا بحضوره المحكمة بل أرادوا «خلق عرض»

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قال المدعي العام في جورجيا، جارجي تسيكلوري، في إفادة أدلى بها، اليوم الأربعاء، إن الادعاء ليس ضد وجود الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، في جلسات المحكمة، مؤكدا أن محامي المدعى عليه حاولوا «خلق عرض» من خلال التلاعب بهذه القضية.

وأكد تسيكلوري، استعداد المحكمة ضمان حضور ساكاشفيلي الجلسات سواء من خلال تواجده في قاعة المحكمة أو من السجن عن طريق الفيديو.

وقال المدعي العام، إن «المحامين أنفسهم (محامو الرئيس السابق) لم يرغبوا بحضور ساكاشفيلي (جلسات المحكمة)، وسعوا وراء أهداف أخرى. وعلى وجه الخصوص، رفضوا الطرق البديلة التي اقترحناها، سواء كان ذلك عن طريق عقد اجتماع في مؤسسة إصلاحية أو عن بعد (عن طريق الفيديو). ولم يكن هدفهم المشاركة في إجراءات دعم العدالة، بل مجرد خلق عرض».

وأشار تسيكلوري إلى أن مكتب المدعي العام مستعد لإثبات إدانة الرئيس السابقة في هذه القضية وتقديم الأدلة بحضور ساكاشفيلي.

أشار إلى أنه تم بالفعل استجواب 150 شاهداً في المحاكمة، بمن فيهم أولئك الذين عانوا خلال أحداث نوفمبر من عام 2007.

وقال تسيكلوري: «أعد كل الضحايا في قضية 7 نوفمبر بأن جميع المتهمين سيتحملون المسؤولية الكاملة عن جرائمهم».