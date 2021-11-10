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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن هناك أكثر من 20 تنظيما إرهابيا ينشطون في أفغانستان يتجاوز إجمالي عدد مقاتليهم 23 ألفا.

وقال باتروشيف للصحفيين اليوم الأربعاء، في أعقاب مشاورات متعددة الأطراف حول أفغانستان جرت في العاصمة الهندية نيودلهي، إن الإرهاب يأتي على رأس قائمة التهديدات الناجمة عن الوضع في أفغانستان. وأضاف أن أمناء مجالس الأمن للدول المشاركة في المشاورات اتفقوا على تعزيز التنسيق حول أفغانستان، وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير المنظمة.