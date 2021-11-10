الناتو يساند بولندا في أزمة المهاجرين

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قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي إن بولندا أطلعت شركاءها في حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء على أزمة المهاجرين المتفجرة على حدودها، والتي قال الحلف إنها «غير مقبولة» وإن روسيا البيضاء تقف وراءها.

وأضاف المسؤول عقب الاجتماع المغلق للحلف في بروكسل «الحلفاء أوضحوا أن روسيا البيضاء تتحمل مسؤولية الأزمة واستخدام نظام لوكاشينكو المهاجرين تكتيكا هجينا غير إنساني وغير قانوني وغير مقبول».

ومضى يقول «حلف الأطلسي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم لحلفائنا والحفاظ على سلامة المنطقة وأمنها».