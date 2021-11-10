كواليس جولات قائمة الخطيب بين أعضاء الأهلي .. «طلب واحد يؤكدون عليه»

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تحظى قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى الحالي بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي في الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء والمقرر لها يوم 26 نوفمبر وظهر ذلك من خلال الجولات الانتخابية لأعضاء القائمة في فروع الأهلي المختلفة حيث يحرص الأعضاء على استقبالهم بحفاوة والاعلان عن تأييدهم للقائمة لعدة عوامل في مقدمتها التجانس بين افرادها وتنوع خبرات أعضائها في مختلف الجوانب الرياضية والطبية والانشائية والخدمية وهي مقاييس تضعها الجمعية العمومية للأهلي دائما في مقدمة أولوياتها عند اختيارها لمجلس الإدارة الجديد الذي يقود نادي القرن في السنوت الأربع المقبلة.

ومن خلال الجولات التي قامت بها قائمة محمود الخطيب في مقر الاهلي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد واصل أعضاء الجمعية العمومية التعبير عن تأييدهم للقائمة التي حرصت على شرح برنامجها الانتخابي الذي يتضمن عدة ملفات على راسها الملف الاقتصادي بهدف زيادة الموارد المالية للنادي ومضاعفة الميزانية بافكار جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية للسوق في الداخل والخارج واستثمار العلاقات الوطيدة لمعظم اعضاء القائمة مع العديد من رجال الاعمال اصحاب الشركات الاقتصادية العملاقة في مصر وخارجها مما يساعد على تنمية موارد الأهلي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة التي تشهد مجموعة من التحديات الكبيرة بالاضافة إلى الرغبة الملحة في استكمال الطفرة الانشائية الهائلة التي يشهدها الأهلي في جميع فروعه.

وحظيت جولات وجلسات مرشحي قائمة الخطيب بكثافة حضور عالية من أعضاء النادي، الذين تفاعلوا مع ملفات البرنامج الانتخابي للقائمة بعدما لمسوا مدي تركيزه على الارتقاء بملف الخدمات والنشاط الرياضى في المرحلة المقبلة من خلال أليات جديدة ونظم علمية ومنهجية تدعمها عناصر القائمة التي تم اختيارها بعناية وتضم مجموعة من الخبرات الرياضية والاقتصادية والإدارية ولديها افكار جديدة وخلاقة لضمان تفوق جميع الفرق الرياضية على جميع المستويات المحلية والقارية والعالمية.

ويحرص أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، على الترويج لضرورة انتخاب قائمة الخطيب بالكامل باعتباره الخيار الأمثل لنجاح المجلس القادم، وضمان وحدته وتجانسه بما يضمن تنفيذ برنامجه الانتخابي بالكامل كما حدث خلال الدورة الماضية، خاصة أن البرنامج ضخم هذه المرة ويتضمن «استاد الأهلي» الذي يعتبر الحلم الأكبر لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي، بالاضافة إلى استكمال الانشاءات في جميع الفروع مع استمرار التوسعات الهائلة التي يشهدها نادي القرن.