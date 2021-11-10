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باريس سان جيرمان يستعد لخطف نجم ريال مدريد

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باريس سان جيرمان يستعد لخطف نجم ريال مدريد باريس سان جيرمان يستعد لخطف نجم ريال مدريد

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يفكر نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع الدولي الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق ريال مدريد، والذي يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم مع منتخب الديوك والريال، وذلك بعد أقاويل ترجح انتقال كيليان مبابي إلى الميرينجي الصيف القادم.

وبحسب صحيفة «Le10sport»، إن إدارة باريس سان جيرمان تفكر جديًا في التعاقد مع كريم بنزيما لاعب الريال، وهو خيار أمثل لتعويض مبابي، ولكن بنزيما المتألق حاليًا لا يفكر في ترك النادي مع قدوم زميله في الفرنسي مبابي.
وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد لا يخطط بأي حال من الأحوال في التفريط في لاعبه بنزيما، ولكن يعمل النادي على رحيل بعض اللاعبين مثل إيسكو، مارسيلو، بيل، وهازارد، ولا نية لبيع الفرنسي في حال التوقيع مع مبابي أو هالاند لاعب بروسيا دورتموند.

ويمكن اعتبار أن هذا الموسم هو الأفضل في مسيرة اللاعب، حيث أحرز 10 هداف في بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وقدم 7 تمريرات حاسمة مع الفريق.

وترشح مؤخرًا النجم الفرنسي لجائزة الكرة الذهبية التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول، وستقام الحفل في 29 من الشهر الجاري.

المصرى اليوم

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