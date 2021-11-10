تعرف على حركة النقل البحري والسفن في موانئ البحر الأحمر

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شهدت موانئ البحر الأحمر تداول (1143 طنًا) بضائع عامة ومتنوعة و(305 شاحنات) شملت حركة الصادرات 912 طنا بضائع عامة و150 شاحنة.

وشملت حركة الواردات 231 طن بضائع عامة و155 شاحنة، فيما يتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ، في الوقت الذي استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 80 شاحنة.

كما استقبلت السفينة (MYKONOS ) بحمولة 31500 طن ألومنيوم، وتم مغادرة السفينة «بوسيدن إكسبريس» ميناء الميناء بحمولة 115 شاحنة.

واستقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسيناء وبربدج ( وصول / سفر )، حيث تم استقبال 75 شاحنة بحمولة 231 طنا، وتصدير 35 شاحنة بحمولة 912 طنًا.