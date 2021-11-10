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روائية: فكرة قصص الأطفال اكتسبتها بالخبرة

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روائية: فكرة قصص الأطفال اكتسبتها بالخبرة روائية: فكرة قصص الأطفال اكتسبتها بالخبرة

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قالت أميرة مسعد، مؤلفة قصص روائية للأطفال، إن فكرة قصص الأطفال جاءت لها بالخبرة، ومشاهدة تربية الأطفال، وتجارب أصدقاء لها، مشيرة إلى أنها لم تدرس الأشياء التي تقوم بها.

وأضافت «مسعد»، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأطفال من عمر 3 سنوات يكونوا في بداية الذكاء، والطفل من عمر 3 لـ 7 سنوات تكون للتخزين، والحب، وكل شئ.

وأشارت مؤلفة قصص روائية للأطفال، إلى أنها تتواصل مع الأمهات من خلال مواقع السوشيال ميديا ولو هناك أي مشكلة خاصة بطفلها يتم توصيلها بمتخصص لتعديل السلوك لكيفية تفادي الأمر وحل تلك المشكلة بشكل علمي على أيدي متخصصين.

المصرى اليوم

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