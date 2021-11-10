أخبار عاجلة

لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هل يشجع جيلبرتو ضد أنجولا ؟.. اللاعب يوضح

Print
هل يشجع جيلبرتو مصر ضد أنجولا ؟.. اللاعب يوضح هل يشجع جيلبرتو ضد أنجولا ؟.. اللاعب يوضح

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستعد منتخب لمواجهة ميفه أنجولا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وبعيدًا عن الجانب الخططي والأمور الفنية، نجح الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق، في ترك بصمة كبيرة داخل الملاعب المصرية بفضل المستوى المميز الذي ظهر به رفقة المارد الأحمر.

وولعب نجم أنجولا السابق مع الأهلي من 2002 وحتى 2010 ونجح في تحقيق عدد كبير من البطولات ياتي في مقدمتها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري إلى جانب المشاركة في مونديال الأندية.

وعلق جيلبرتو على المواجهة المنتظرة بين منتخب بلاده والفراعنة قائلًا: «منتخب أنجولا يفتقد للتنظيم الإداري، كما تغيب بعض العناصر الأساسية عن مباريات تصفيات كأس العالم، والمدير الفني يحتاج للدعم من الاتحاد الأنجولي».

وعبر صاحب الـ39 عن سعادته بتواجد المصري في أنجولا إلا أنه يتمنى الفوز لمنتخب بلاده.

وأضاف جيلبرتو :«ما زلت على تواصل مع مسؤولي الأهلي، وأتمنى خدمة النادي في أي وقت».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

«انت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» في مصر والوطن العربي

«انت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» في مصر والوطن العربي