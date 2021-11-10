★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستعد منتخب مصر لمواجهة ميفه أنجولا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وبعيدًا عن الجانب الخططي والأمور الفنية، نجح الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق، في ترك بصمة كبيرة داخل الملاعب المصرية بفضل المستوى المميز الذي ظهر به رفقة المارد الأحمر.

وولعب نجم أنجولا السابق مع الأهلي من 2002 وحتى 2010 ونجح في تحقيق عدد كبير من البطولات ياتي في مقدمتها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري إلى جانب المشاركة في مونديال الأندية.

وعلق جيلبرتو على المواجهة المنتظرة بين منتخب بلاده والفراعنة قائلًا: «منتخب أنجولا يفتقد للتنظيم الإداري، كما تغيب بعض العناصر الأساسية عن مباريات تصفيات كأس العالم، والمدير الفني يحتاج للدعم من الاتحاد الأنجولي».

وعبر صاحب الـ39 عن سعادته بتواجد المنتخب المصري في أنجولا إلا أنه يتمنى الفوز لمنتخب بلاده.

وأضاف جيلبرتو :«ما زلت على تواصل مع مسؤولي الأهلي، وأتمنى خدمة النادي في أي وقت».