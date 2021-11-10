طارق قنديل يكشف أهمية القائمة المتجانسة في انتخابات الأهلي

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أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أهمية العمل الجماعي ضمن قائمة متجانسة في انتخابات الأهلي المقبلة من أجل استكمال ما بدأه مجلس الإدارة قبل 4 سنوات مع رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب.

يحل طارق قنديل ضيفاً على الإعلامي أحمد شوبير اليوم الأربعاء، للحديث عن ترشحه علي مقعد العضوية ضمن قائمة الخطيب في انتخابات النادي المقرر إجرائها يوم 26 نوفمبر الحالي.

ويتحدث قنديل خلال اللقاء عن فكرة القائمة الموحدة وأهميتها لحفظ استقرار النادي الأهلي ، بفضل ما تضمنه من تجانس وتوافق وخبرات متنوعة في جميع الملفات التي تهم النادي واعضاءه ويحقق أعلي درجات النجاح.

كانت قائمة الخطيب قد وضعت برنامجا اقتصادياً غير مسبوق يستهدف تعظيم الموارد المالية للنادي من خلال الاستثمار في شعار الاهلي وحقوق تسمية الاستاد وحقوق رعاية فريق الكرة وفرق الناشئين و النشاط الرياضي وأسوار خاصة مع ترشح المهندس خالد مرتجي على منصب أمين الصندوق بما له من خبرات مالية وإدارية كبيرة، فضلا عن علاقته القوية مع العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية التي سوف توفر للقلعة الحمراء فرص شراكات اقتصادية ضخمة مع مجموعة من المؤسسات العالمية وهو ما بفوائد كبيرة على موارد النادي من خلال تعظيم ميزانيته وتحويل قطاعات النادي من قطاعات إنفاق إلي مصادر لتحقيق عائدات مالية مميزة.

يذكر أن قائمة محمود الخطيب تضم مجموعة متكاملة من الخبرات والوجوه المعروفه بإنجازاتها لاعضاء الجمعية العمومية وهم: العامري فاروق نائباً للرئيس وخالد مرتجي أميناً صندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين والعضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.