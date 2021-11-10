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في زيارة رسمية تستمر أياماً... وزير "الإسلامية" يصل كرواتيا

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يوقع خلالها مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الصديقين

في زيارة رسمية تستمر أياماً... وزير

وصل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ مساء اليوم إلى كرواتيا في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، يوقع خلالها مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات العمل الإسلامي بين البلدين الصديقين.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار زغرب الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وغير مقيم لدى صربيا وكرواتيا أسامة بن داخل الأحمدي، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانو فيتس .

كما حضر مراسم الاستقبال مدير لجنة العلاقات مع الجهات الدينية بالحكومة الكرواتية السيد شيمي يورتيتش، ورئيس البروتوكول للحكومة الكرواتية السيد نيكولا بايتش، والمنسق العام للمشيخة الإسلامية الأمين العام للمسابقة الأوروبية الدولية للقرآن الكريم الشيخ خالد ياسين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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