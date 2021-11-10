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ولي العهد السعودي يؤكد لجونسون التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة

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ولي العهد السعودي يؤكد لجونسون التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة ولي العهد السعودي يؤكد لجونسون التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة

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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأشاد جونسون في بداية الاتصال بإعلان سمو ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الكربوني في عام 2060، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء «واس».

وأكد بن سلمان التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، بحسب الوكالة.

​أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، عن هدف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري من الانبعثات الكربونية في عام 2060، معلنا عزمه على تحويل العاصمة السعودية الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرا.

وأضاف أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.

المصرى اليوم

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