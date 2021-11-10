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القناة الناقلة لمباراة واستراليا اليوم .. رابط مباراة وأستراليا مباشر

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القناة الناقلة لمباراة السعودية واستراليا اليوم .. رابط مباراة السعودية وأستراليا مباشر القناة الناقلة لمباراة واستراليا اليوم .. رابط مباراة وأستراليا مباشر

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منتخب يخوض لقاءاً هاماً ومرتقباً أمام أستراليا ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة قطر 2022 والتى من المقرر إقامتها الصيف المقبل بالدوحة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا، وهي ترددات SSC7 HD وDiema Sport.

تنقل مباراة السعودية وأستراليا على قناة SSC7 HD، التي تبث على تردد 12418، كما سيذاع على قناة Diema Sport، على تردد 11595.

وتبتعد السعودية بمفردها في الصدارة، وتتمتع بسجل مثالي، مع استمرار أستراليا في المطاردة بفارق 3 نقاط، وتأتي سلطنة عمُان واليابان في المرتبة التالية، بينما تحتل الصين وفيتنام المركزين الخامس والسادس على التوالي.

المصرى اليوم

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