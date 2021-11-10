«طالبان»: «داعش» تحت السيطرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت حركة «طالبان» أن تنظيم «داعش» الإرهابي الذي شن مؤخرا عدة هجمات دامية في أفغانستان، أصبح «تحت السيطرة بشكل أو بآخر» بعد اعتقال المئات من منتسبيه والموالين له.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابول: «التنظيم لم يعد يشكل تهديدا كبيرا» بعد اعتقال 600 من عناصره والمتعاطفين معه منذ أغسطس، وصار تحت سيطرتنا بطريقة أو بأخرى... لم يعد يشكل تهديدا كبيرا«.