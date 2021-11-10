سؤال برلماني لوزير التنمية المحلية لمواجهة القمامة في شبرا الخيمة

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قدم النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، سؤالا برلمانيًا لوزير التنمية المحلية في شأن خطة الوزارة للتصدي لظاهرة انتشار القمامة بمدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية.

وقال عبدالعزيز بحسب بيان، الأربعاء، إنه إعمالا للمادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يوجه سؤالا إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في شأن (خطة الوزارة للتصدي لظاهرة انتشار القمامة بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية)

واضاف عبدالعزيز: "يعاني أهالي مدينة شبرا الخيمة سواء حي شرق شبرا الخيمة أو حي غرب شبرا الخيمة، من انتشار وتفاقم أزمة القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها في كثير من الشوارع العامة الرئيسية والفرعية، وسط عدم مقدرة الإدارة المحلية ممثلة في محافظة القليوبية التصدي لحل هذه المشكلة، ولذلك أتوجه بهذا السؤال إلى الوزير: ما هي خطة وزارة التنمية المحلية للتصدي لظاهرة القمامة في مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وما هو البرنامج الزمني لتنفيذ هذه الخطة؟".