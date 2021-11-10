«الشراكات العالمية» .. تفاصيل خطة خالد مرتجي لتعظيم موارد الأهلي

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يجري خالد مرتجي عضو مجلس ادارة الأهلي اتصالات مكثفة حاليا مع مجموعة من كبريات الاندية والشركات العالمية، لاقامة شراكات اقتصادية مع النادي خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم موارد الموارد المالية للأهلي من خلال فتح أفاق جديدة للتعاون مع هذه الأندية والشركات والاستفادة من خبراتها وبرامجها التي حققت نجاحات اقتصادية ضخمة خلال الفترة الماضية.

ويسعي خالد مرتجي لتكريس علاقاته المتميزة مع بعض الأندية والشركات العالمية، لتحقيق اقصي استفادة اقتصادية ممكنة للنادي الأهلي، ضمن مخطط مجلس إدارة النادي لاستكمال مسيرة الأهلي نحو العالمية.

ويخوض مرتجي الانتخابات على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة محمود الخطيب التي ‏تخوض انتخابات الأهلي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري، ويحظي بشعبية جارفة في الجمعية العمومية للنادي، وحصل على دعم وتزكية لجنة الحكماء ورموز النادي.

وتتطلع قائمة محمود الخطيب لتوظيف علاقات مرتجي القوية والمتميزة مع الأندية والشركات العالمية، لدعم البرنامج الاقتصادي للقائمة الموحدة الذي يستهدف استكمال خطة الأهلي للوصول للعالمية من خلال الشراكات الاقتصادية مع تلك الاندية والشركات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الموارد المالية للنادي والشروع في تحقيق حلم الجمعية العمومية وجماهير الاهلي وهو إنشاء الاستاد المقرر أن يكون الخطوة الأولي للمدينة الرياضية التي تسعي قائمة الخطيب لتحوليها اإلي حقيقة على أرض الواقع .

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي اطلق ثلاث شركات مساهمة متخصصة ضمن رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تعظيم الموارد المالية للنادي ما يعود بالنفع المباشر على الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية .

وناقش مرتجي خلال اتصالاته مع الأندية والشركات العالمية العديد من الملفات والمشروعات بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى مصر بالشراكة مع الأهلي بما يحقق الاستفادة الكاملة للنادي والدولة المصرية.

وتراهن قائمة الخطيب على خبرات مرتجي الإدارية والاقتصادية وعلاقاته الدولية في انجاز بعض المشاريع العملاقة للنادي خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها ‏استاد الأهلي إلى جانب استكمال ‏الطفرة الانشائية والخدمية والانجازات الرياضية التي حققها الأهلي خلال الفترة الماضية.‏

كان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أعلن منذ إعلان قائمته الانتخابية أن خالد مرتجي هو ‏الأنسب لمنصب أمين الصندوق في المرحلة المقبلة خاصة بعد تدشين الشركات المساهمة الثلاث وهي ‏‏«شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الأهلي للمنشئات الرياضية وشركة الأهلي للخدمات ‏الرياضية»، والتي تحتاج إلى فكر ورؤية جديدة تتمتع برؤية عالمية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية بالتوافق مع سياسة الدولة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع الاستثمار .‏

وتضم قائمة محمود الخطيب: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً صندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين والعضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.