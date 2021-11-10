البنك الأهلي يفوز على بيراميدز بهدفين

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الفوز على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء الاربعاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

احرز هدفي البنك الأهلي، أحمد ياسر وفادي فريد، وسجل هدف بيراميدز الوحيد ناصر منسي.

خاض بيراميدز اللقاء، بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- أسامة جلال- حسين السيد- أحمد توفيق

خط الوسط: رمضان صبحي- عمر جابر- عبدالله مجدي- نبيل دونجا- إبراهيم حسن

خط الهجوم: ناصر منسي

ويفتقد بيراميدز لجهود عدد كبير من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي الحالية بجانب الإصابة، حيث يتواجد الثلاثي أحمد فتحي ومحمد حمدي وعبدالله السعيد مع المنتخب الوطني الأول، بجانب رباعي المنتخب الأولمبي، يوسف نادر وعماد ميهوب ومحمود صابر وإبراهيم عادل، وعبدالرحمن مصيدة المنضم لمنتخب الشباب في تونس.

كما يغيب الثنائي، إيريك تراوري لتواجده مع منتخب بوركينا فاسو ووليد الكرتي المنضم لمنتخب المغرب للمحليين، بجانب إصابة شريف إكرامي وهشام محمد وإسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف.