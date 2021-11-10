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الأمم المتحدة : الوضع في تيجراي أصبح «مأساويا».. وإثيوبيا معرضة لخطر التقسيم

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الأمم المتحدة : الوضع في تيجراي أصبح «مأساويا».. وإثيوبيا معرضة لخطر التقسيم الأمم المتحدة : الوضع في تيجراي أصبح «مأساويا».. وإثيوبيا معرضة لخطر التقسيم

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حذرت الأمم المتحدة من وجود خطر ماثل بالانقسام في إثيوبيا على خلفية الوضع في إقليم تيجراي والمواجهات بين القوات الحكومية وقوات الإقليم.

وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن الوضع في إقليم تيجراي أصبح «مأساويا»، محذرا من أن «تقسيم البلد أصبح خطرا ماثلا».

وقال إن الأمم المتحدة «تعول على الدعم الإنساني من قارة أوروبا»، فيما يتعلق بالوضع الإنساني في إثيوبيا و تيجراي.

اندلعت الحرب بين الإثيوبية ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، قبل عام، حيث سعت أديس أبابا للسيطرة على الإقليم الشمالي من البلاد، على خلفية اتهامات للجبهة بالاعتداء على وحدات تابعة للجيش الوطني والاستيلاء على معداتها.

المصرى اليوم

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