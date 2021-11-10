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بعد ظهورهما في أحد البرامج.. الملك سلمان يأمر بعلاج التؤام المصري «سلمى وسارة»

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بعد ظهورهما في أحد البرامج.. الملك سلمان يأمر بعلاج التؤام المصري «سلمى وسارة» بعد ظهورهما في أحد البرامج.. الملك سلمان يأمر بعلاج التؤام المصري «سلمى وسارة»

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في لفتة إنسانية عظيمة وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعلاج التؤام السيامي المصري «سلمى وسارة» على نفقته الخاصة، بعد ظهورهما ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، وعرض الحالة الطبية الخاصة بهما، ومناشدة الأب والأم بإجراء العملية وإنقاذ الطفلتين.

كان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسامة بن أحمد نقلي، استقبل بمقر السفارة التوأم السيامي المصري سلمى وسارة عبدالغني هلال ووالديهما، قبل سفرهما إلى المملكة لإجراء عملية «الفصل».

ورحّب السفير نقلي بالأسرة واطمأن على صحة الطفلتين، لافتًا إلى أن المبادرة الملكية الكريمة بسفر التوأم ووالديهما لإجراء العملية بالمملكة، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وما تشهده من روابط الدم والقربى، وما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من رعاية واهتمام بالعمل الإنساني في جميع دول العالم.

في ختام اللقاء سلّم السفير نقلي جوازات السفر والتأشيرات للطفلين ووالديهما، سائلاً المولى عز وجل أن تُكلل العملية بالنجاح والعودة السالمة إلى أرض مصر، فيما أعرب والد الطفلين عن شكره وامتنانه العميق للمملكة العربية على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أنها ليست أمرًا غريبًا على «ملك الإنسانية» خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله.

ومن المقرر أن تُجرى العملية خلال الأيام القليلة المقبلة، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في مدينة الرياض، على يد فريق طبي سعودي يرأسه معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ويشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

جدير بالذكر أن المملكة تتصدر دول العالم في عدد العمليات التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية عبر ثلاثة عقود، أجريت خلالها أكثر من خمسين عملية من هذا النوع، لتعكس هذه المسيرة مدى ما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من دعم كبير من القيادة الرشيدة- حفظها الله- تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

المصرى اليوم

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