بسبب محمد صلاح .. ليفربول يلجأ إلى برشلونة

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قالت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة نادي ليفربول فتحت خطوط اتصال مع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال الصيف المقبل.

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وينتهي عقد صاحب الـ24 عاما مع البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهو ما يعني إمكانية الحصول على توقيعه مجانًا بداية من يناير المقبل.

وبحسب صحيفة «ذا صن» فإن الخطوة تأتي في إطار الحصول هلى حلول مبكرة للأزمة الهجومية في حالة رحيل محمد صلاح عن الريدز خلال الفترة.

وكانت المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح قد شهدت توقف لأكثر من مرة بسبب الخلاف على عدة بنود يأتي في مقدمتها الراتب الأسبوعي حيث طالب المصري بالحصول على 500 ألف جنيه استرليني.

وكان عثمان ديمبلي من أرز المواهب الصاعدة في بوروسيا دورتموند قبل أن ينتقل إلى صفوف برشلونة ويعاني من الغياب المستمر عن التشكيلة الأساسية بسبب الإصابات المتكررة.

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ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة رفقة ليفربول حيث تمكن من الحصول على لقب هدافي الدوري الإنجليزي في أكثر من مناسبة وكذلك أفضل لاعب في إنجلترا والمنافسة على لقب افضل لاعب في العالم.