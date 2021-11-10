هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

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غادر الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، الفريق الصيف الماضي، وأنتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن فشل برشلونة في تجديد عقده بسبب الأزمة المادية التي يعيشها النادي.

وبسبب سوء نتائج فريق برشلونة، قررت الإدارة إقالة الهولندي كومان، ليخلفه تشافي هيرنانديز، أسطورة خط وسط البارسا، ليعود لبوابة النادي مرة أخرى لكن عن طريق التدريب.

تواجد ميسي في برشلونة منذ أن كان في عمر الـ 13، ورحل بعد أن عجز الفريق ماديًا في تجديد عقده لإبقاءه مع البلوجرانا، ومع ذلك مازالت جماهير الفريق تتمنى عودة ميسي مرة أخرى في عام 2023 بعد أنتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن ميسي قد صرح علنًا أنه لم يكن يرغب أبدًا في مغادرة الفريق، ومن الممكن أن يعود للبرسا في دور مدير رياضي، وإنه يرغب في مساعدة النادي ويحب أن يكون مفيدًا له، وإنه يريد أن يستمر النادي في تقديم أداء جيد، وأن يصبحوا أفصل فريق في العالم.

وتابعت الصحيفة، أن تشافي قد يكون مفتاح عودة ميسي، على الرغم من العلاقة المتوترة التي تجمع ميسي مع لابورتا رئيس النادي، ولكن مع وجود تشافي هناك أحتمال لعودة اللاعب الأرجنتيني، خاصة وأن هو وتشافي أصدقاء منذ أن كانا يلعبان مع بعضهم.

وأضافت الصحيفة، مصير ميسي مجهول مع باريس سان جيرمان، خاصة بعد سلسلة الإصابات التي تعرض لها، وسوء التوفيق في المباريات، فهو لم يحرز أي أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي برصيد 34 نقطة.

بينما يعاني برشلونة هذا الموسم، يحتل المركز الـ9 برصيد 17 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال سوسيداد.