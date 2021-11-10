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مشروع بيان مؤتمر "جلاسكو" للمناخ يدعو الدول إلى تسريع خفض الانبعاثات

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مشروع بيان مؤتمر "جلاسكو" للمناخ يدعو الدول إلى تسريع خفض الانبعاثات مشروع بيان مؤتمر "جلاسكو" للمناخ يدعو الدول إلى تسريع خفض الانبعاثات
علماء مناخ انتقدوا عدم تعبيره عن مدى إلحاح الأزمة

مشروع بيان مؤتمر

‬يشجّع أول مشروع بيان لمؤتمر المناخ "كوب 26" نُشر، اليوم الأربعاء، الدول على مراجعة التزاماتها في وقت أسرع مما كان مقررا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة ابتداء من 2022، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد الذي تنص عليه اتفاقية باريس.

ويمثل نصّ المشروع أول مؤشر على المكان، الذي وصلت إليه الدول بعد 10 أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 26" في جلاسكو الذي وصفته بريطانيا، وهي البلد المضيف، بأنه حاسم لتحقيق الهدف الأكثر طموحا في اتفاق باريس للعام 2015 بشأن حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية.

وطالب النص الدول بإعادة النظر في خططها الخاصة بالتخلص من الكربون، وتعزيزها بحلول نهاية العام المقبل، كما أن حصر الاحترار بـ1،5 درجة مئوية يتطلب إجراءات هادفة وفعالة من جميع الأطراف في هذا العقد الحاسم، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولفت مشروع البيان إلى أن هناك حاجة إلى تخفيضات سريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة، لتفادي أسوأ تداعيات الاحترار العالمي التي شوهدت في العديد من البلدان عبر الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف.

من جانبهم، انتقد علماء مناخ وجماعات بيئية، مشروع البيان لعدم تعبيرها عن مدى إلحاح الأزمة التي تواجه الكوكب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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