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في عدة مجالات.. اتفاقية عامة للتعاون الثنائي بين المملكة والكاميرون

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في عدة مجالات.. اتفاقية عامة للتعاون الثنائي بين المملكة والكاميرون في عدة مجالات.. اتفاقية عامة للتعاون الثنائي بين المملكة والكاميرون
انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين على تطوير علاقاتها الخارجية

في عدة مجالات.. اتفاقية عامة للتعاون الثنائي بين المملكة والكاميرون

وقّعت المملكة العربية وجمهورية الكاميرون، اتفاقية عامة للتعاون، تتضمّن تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوزير المنتدب لوزير العلاقات الخارجية لشؤون الكومنولث الكاميروني فيليكس امبايو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة ياوندي، انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من حرص على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول وتدعيم الروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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