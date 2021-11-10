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حقيقة زيارة كاظم الساهر لـ سهير البابلي فى المستشفى

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حقيقة زيارة كاظم الساهر لـ سهير البابلي فى المستشفى حقيقة زيارة كاظم الساهر لـ سهير البابلي فى المستشفى

نشرت صفحة محبي الفنان كاظم الساهر على فيس بوك منشوراً حول زيارة الفنان العراقي كاظم الساهر الحالية لمصر وكشفت عن تفاصيل زيارته للفنانة سهير البابلي.

والفنان كاظم الساهر كان في ذات المستشفى، حيث يستكمل شقيقه علاجه الطبيعي، وعندما علم كاظم أن الفنانة سهير البابلي بنفس المكان، قرر زيارتها.

وطلب الفنان كاظم الساهر من إدارة المستشفى أن يقوم بزيارة الفنانة سهير البابلي للاطمئنان على حالتها الصحية، إذ رفضت الإدارة طلب الأول لعدم استقرار حالتها الصحية ومكوثها بغرفة العناية المركزة والتي لا يسمح الزيارة من خلالها حيث يتم الاطمئنان عليها من زجاج غرفة العناية المركزة بعد الانتهاء من العلاج الطبيعي لشقيقه.

المصرى اليوم

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