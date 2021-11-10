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ورد سؤال إلى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية والداعية الإسلامي المعروف، عبر قناته على «يوتيوب»، جاء فيه: «بابا بيتحرش بيا وبيطلب مني أطاوعه من البر بيه».

وأجاب مبروك عطية، الأربعاء، قائلًا: «ليس بر الوالدين بمعصية الله، والوالد الذي يتحرش بابنته فاسق، وخرج عن نظام الجماعة، وعن خلق الدين والفطرة التي فطر الله الناس عليها».

وتابع: «اوعى تتخيل إن الرجل ده أب سوي، وهو إنسان ماجن وبلا فطرة سوية أو دين سليم، وما جعل الله بر الوالدين في معصية الله»، مضيفًا: «بابا لما ييجي جنبك تفري زي ما يكون أجنبي، وتدافعي عن نفسك، وده مبقاش بابا خلاص بقى حيوان».

وأردف: «لما يكبر ويتهد حيله، ويقولك إديني كوباية مياه، إديهاله ولكن كوني حريصة، والمفترض نأخذ الحرص من الأعداء مش من بابا»، مردفًا: «بابا ده اللي مفروض يغطيكي وانتي نايمة مش يتحسس على جسدك، وبابا عند التحرش أجنبي وتدافعي عن نفسك، وبكدة تكوني مطيعة لربنا، بر والدين آية، يا نهار أسود على كدة».