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«بابا بيتحرش بيا.. أعمل إيه؟».. مبروك عطية يجيب بانفعال ()

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«بابا بيتحرش بيا.. أعمل إيه؟».. مبروك عطية يجيب بانفعال (فيديو) «بابا بيتحرش بيا.. أعمل إيه؟».. مبروك عطية يجيب بانفعال ()

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ورد سؤال إلى الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية والداعية الإسلامي المعروف، عبر قناته على «يوتيوب»، جاء فيه: «بابا بيتحرش بيا وبيطلب مني أطاوعه من البر بيه».

وأجاب مبروك عطية، الأربعاء، قائلًا: «ليس بر الوالدين بمعصية الله، والوالد الذي يتحرش بابنته فاسق، وخرج عن نظام الجماعة، وعن خلق الدين والفطرة التي فطر الله الناس عليها».

وتابع: «اوعى تتخيل إن الرجل ده أب سوي، وهو إنسان ماجن وبلا فطرة سوية أو دين سليم، وما جعل الله بر الوالدين في معصية الله»، مضيفًا: «بابا لما ييجي جنبك تفري زي ما يكون أجنبي، وتدافعي عن نفسك، وده مبقاش بابا خلاص بقى حيوان».

وأردف: «لما يكبر ويتهد حيله، ويقولك إديني كوباية مياه، إديهاله ولكن كوني حريصة، والمفترض نأخذ الحرص من الأعداء مش من بابا»، مردفًا: «بابا ده اللي مفروض يغطيكي وانتي نايمة مش يتحسس على جسدك، وبابا عند التحرش أجنبي وتدافعي عن نفسك، وبكدة تكوني مطيعة لربنا، بر والدين آية، يا نهار أسود على كدة».

المصرى اليوم

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