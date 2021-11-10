عودة الأساطير .. تشافي يفتح طريق برشلونة أمام ميسي وداني ألفيس

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يتواصل الحديث داخل الأوساط الكتالونية عن الصفقات المقترحة لفريق برشلونة بعد التعاقد مع قائد الجيل الذهبي تشافي هيرنانديز كمدير فني للفريق الأول خلفًا للهولندي المقال رونالد كومان.

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ويعيش النادي أزمة مالية كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا من توقف النشاط لمدة كبيرة وتراجع العوائد والدعاية.

وتحاول إدارة نادي برشلونة بقيادة خوان لابورتا، طرح أسماء يمكنها التأثير فنيًا بقيمة تعاقدية تناسب الظروف المادية التي تعاني منها خزينة النادي.

وبحسب صحيفة ماركا فإن الباب أصبح مفتوح أمام عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي، إلى جدران كامب نو، خلال صيف 2023.

وسيسعى لابورتا إلى استغلال العلاقة الطبية التي تجمع تشافي بميسي من أجل الضغط عليه والتحدث حول عودته مجددًا وارتداء القميص الكتالوني.

وكان ميسي قد رحل عن صفوف برشلونة في الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد فشل محاولات تجديد التعاقد مع الإدارة بسبب الخلاف على المقابل المادي.

ونقل تقرير صحفي برازيلي، مفاوضات بين برشلونة ولاعب الفريق السابق داني ألفيس من أجل العودة مرة أخرى خلال الشتاء المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع قائد منتخب البرازيل مع إدارة البلوجرانا خلال الأسبوع المقبل للتفاوض حول العقد الجديد ومدة التواجد بالإضافة إلى المقابل المادي.

ويعد داني ألفيس من أبرز نجوم الجيل الذهبي في برشلونة حيث شارك بشكل أساسي خلال الفترة من 2008 وحتى 2016 وحقق جميع الألقاب على صعيد الأندية.

ويعاني برشلونة من تراجع فني خلال الفترة الماضية حيث احتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني إلى جانب احتلال وصافة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بفارق 6 نقاط كاملة عن بايرن ميونخ صاحب الصدارة، وهو ما دفع الإدارة إلى غقالة رونالد كوماني وتعيين تشافي.