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أول تدريب لـ مؤمن زكريا في الأهلي .. والجماهير الحمراء تدعوا له بالشفاء (صور)

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أول تدريب لـ مؤمن زكريا في الأهلي .. والجماهير الحمراء تدعوا له بالشفاء (صور) أول تدريب لـ مؤمن زكريا في الأهلي .. والجماهير الحمراء تدعوا له بالشفاء (صور)

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ونشر موقع «نسر الأهلي» صورة لنجم الأهلي المصاب، مؤمن زكريا، وكتب عليها: «أول تمرينة لمؤمن زكريا بقميص الاهلى.. ربنا يشفيك يا مؤمن». وتفاعل فورا عددا كبيرا من جماهير الأهلي وعشاق مؤمن زكريا.

وكانت أبرز التعليقات، يعني قديمه الصورة دي ولا جديده.. ربنا يتم شفاه على خير. وجاء تعليق آخر، قديمه وباينه اوى بصراحه. ربنا يشفيه ويرجع احسن من الاول يارب. وتواصلت التعليقات، وقال آخر، يا جماعه هوا قصده لما كان جاي الاهلي جديد وتمرن اول تمرينه.. وبيدعيله بالشفاء بس ❤️.

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