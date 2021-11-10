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منحة أوروبية لتمويل إنشاء «ترام الرمل» لمواكبة «النقل الأخضر»

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منحة أوروبية لتمويل إنشاء «ترام الرمل» لمواكبة «النقل الأخضر» منحة أوروبية لتمويل إنشاء «ترام الرمل» لمواكبة «النقل الأخضر»

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شهد وزير النقل توقيع الإتفاقية التنفيذية لمنحة بقيمة 8 مليون يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية ‏EC‏ للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل ‏بالاسكندرية، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى السيـد الدكتور مهندس/ عصام عبدالقادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن الجانب الثاني السفير مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة وفابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

وأكد وزير النقل على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين وفرنسا في شتى المجالات خاصة في مجال النقل للاستفادة من الخبرات الفرنسية ونقل التكنولوجيا الفرنسية وكذلك تنمية وتدريب الكوادر المصرية حيث تم التعاون مع الشركات الفرنسية في العديد من مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى ‎.‎مضيفا أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية فإنه يجرى تطوير قطاع النقل ليس فقط بالقاهرة الكبرى بل بجميع محافظات الجمهورية لتتواكب مع الطفرة التي يشهدها العالم في وسائل النقل الجماعى «النقل الأخضر» الصديق للبيئة.

المصرى اليوم

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