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الرئيس الأمريكي : بوتين وشي يشككان في فعالية الديمقراطية

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الرئيس الأمريكي : بوتين وشي يشككان في فعالية الديمقراطية الرئيس الأمريكي : بوتين وشي يشككان في فعالية الديمقراطية

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أعربا له عن شكوكهما في فعالية الأنظمة الديمقراطية.

جاء هذا التصريح خلال مشاركة بايدن في فعالية افتراضية لجمع التبرعات للجنة الوطنية الديمقراطية أمس الثلاثاء.

وبعد إشارة إلى إنه «عاد لتوه» من قمة مجموعة العشرين في روما ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو، قال بايدن: «العالم يتساءل عما إذا كان صحيحا أن أمريكا قد عادت. يرون انقساما، يرون هجمات 6 يناير (على مبنى الكابيتول)، ويسألون عما إذا كان يمكن للنظام الديمقراطي الأمريكي أن ينجح. جوابي هو أنه ليس بإمكاننا أن ننجح فحسب، بل ويتعين علينا أن نفعل ذلك».

وتابع بايدن: «هذه نقطة تحول حقيقية لبلدنا. سبق أن أوضح لي كل من بوتين وشي جين بينغ أنهما لا يعتقدان أن الديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين يمكن أن تعمل، لأن الوصول إلى توافق يستغرق وقتا طويلا، وبالتالي سيكون الفوز حليفا للأوتوقراطية (نظام حكم الفرد الواحد)»، مضيفا أنه لا يشاطر هذا الرأي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها بايدن إلى هذا الموضوع. وفي تعليقه على تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي للصحفيين في مارس الماضي وزعم فيه أن بوتين وشي يعتبران الأوتوقراطية «نظاما واعدا»، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «إذا كان بلد ما لا يفي بالمعايير الأمريكية، فإنهم في أمريكا يطلقون عليه مسميات مختلفة، بما في ذلك الأوتوقراطية أو ما إلى ذلك».

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