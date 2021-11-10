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تعدوا على معلمة بمدرسة في القليوبية.. إخلاء سبيل ولي أمر وزوجتة وشقيقتة بكفالة

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تعدوا على معلمة بمدرسة في القليوبية.. إخلاء سبيل ولي أمر وزوجتة وشقيقتة بكفالة تعدوا على معلمة بمدرسة في القليوبية.. إخلاء سبيل ولي أمر وزوجتة وشقيقتة بكفالة

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قررت نيابة طوخ إخلاء سبيل ولى أمر طالبة وزوجته وشقيقته بكفالة مالية 1000 جنيه لهما في واقعة التعدى على معلمة داخل مدرسة بطوخ في محافظة القليوبية.

و شهدت مدرسة الشهيد سعيد عبدالوهاب الإعدادية بمحافظة القليوبية، مشادة كلامية بين والدة طالبة ومدرسة وتدخل والد الطالبة وشقيقته وتطورت لتشابك بالأيدى بسبب عتاب والدة الطالبة لسوء معاملة المعلمة لنجلتها داخل المدرسة أثناء طابور الصباح، وذهب كل منهم لتحرير محضر بمركز طوخ.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه بلاغا من معلمة ووالد ووالدة طالبة وعمتها بمدرسة إعدادى للبنات حيث وجهت كل منهم اتهاما للاخرى بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي والسب، دون وقوع اصابات بين الطرفين، وتحرير محضر بالواقعة.

فيما قرر الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية تشكيل لجنة لفحص شكوى المعلمة بسبب تعدي ولية أمر طالبة عليها أمام التلاميذ وأكد وكيل وزارة التعليم أنه سيتم فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية، مضيفا أن المدارس ليست أماكن للنزاع أو المشاجرات والأعمال المخالفة.

المصرى اليوم

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