إقبال جماهيري لأول عروض «اللمبي في الجاهلية» بموسم الرياض

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تبدأ الفنانة مي سليم أول عروض مسرحيتها الجديدة «اللمبي في الجاهلية»، الليلة وشهد العرض إقبال جماهيري كبير وونفذت التذاكر بالكامل وتسابق الجمهور السعودي على حضور المسرحية.

ويشارك مي البطولة النجم محمد سعد، دينا ويزو، سامي مغاوري، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، طاهر أبوليلة، في عمل كوميدي من الطراز الأول، وسيتم تقديمها في عدة مواسم، بدءا من موسم الرياض، وتقدم«مي» من خلالها نفسها في إطار مختلف وجديد عليها برهان من المخرج تامر كرم.

مسرحية «اللمبي في الجاهلية»، تبدأ أول عروضها الليلة، بالمملكة العربية السعودية ضمن عروض موسم الرياض بأسعار متفاوتة مقسمة على 5 فئات تبدأ بـ 200 ريال سعودي، وتتدرج لـ 350، 450 أما تذاكر الـ «VIP»، تأتي في فئتين 550 و1200 ريال سعودي.

اللمبي في الجاهلية، عرض مسرحي كوميدي تؤكد مي أنها دائما تستمتع بالتعاون مع النجم محمد سعد وكان آخرها من خلال فيلم «محمد حسين» موضحة أنها تتوقع أن تحقق المسرحية نجاح جماهيري كبير في السعودية ومع بداية عرضها في القاهرة.