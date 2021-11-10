«اعلام القاهرة» تنظم منتدي الاعلام والتنمية المستدامة لمناقشة ابرز القضايا الإعلامية

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ينظم منتدي الاعلام والتنمية المستدامة بكلية الاعلام جامعة القاهرة ندوة واحتفالية حول مبادرات شبابية اعلامية لمشروعات التنمية المستدامة تحت رعاية د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتور هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيس المنتدي وذلك يوم الاحد القادم ١٤ نوفمبر ٢٠٢١

ويشارك في الندوة د. محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن و عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحربر جريدة الشروق واكرم القصاص رئيس مجلس ادارة وتحرير اليوم السابع ود.محمد حبيب رئيس تحرير الحياة اليوم ود. ولاء جاد الكريم مدير الادارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية و مصطفي زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الحياة للتنمية ود. محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة

وصرحت د. هويدا مصطفي عميدة الكلية ورئيس المنتدي ان هذه الندوة تأتي في اطار انشطة المنتدي الذي تم انشاؤه بالكلية منذ عدة شهور لتقديم رؤي وتصورات وافكار للمعالجات الاعلامية لقضايا وموضوعات التنمية المستدامة وحفز الصحفيين والاعلاميين لتطوير قدرانهم في هذا المجال وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل والحلقات البحثية والمسابقات والرصد وتجريب فنون صحفية مبتكرة وجذابة وغير ذلك

وكان المنتدي قد اعلن في مايو الماضي عن مسابقة بين الاعلاميين وطلاب الاعلام لافضل الاعمال الاعلام لافضل الاعمال الصحفية والاعلامية التي تناولت قضايا وموضوعات التنمية المستدامة

واضافت د.ليلي عبدالمجيد مدير وحدة الجودة بالكلية ومقرر المنتدي ان الندوة التي ستعقد الاحد المقبل تشهد تكريم الزملاء الصحفيين والاعلاميين الذين شاركوا باعظالهظ في المسابقة التي تنظم للمرة الاولي وكذلك الطلاب الذين شاركوا بمشروعات تخرجهم ومشروعات لحملات اعلامية حول مبادرات ومشروعات التنمية المستدامة

والاعلام الفائزة تقدم بها كل من احمد جمال الدين واشرف امين من موقع اليوم السابع موضوعات استقصائية عن الاستثمار العقاري واحمد عبدالحفيظ من موقع مبتدا عن تطوير العشوائيات ود. هند بداري من موقع اخبار مصر الالكتروني بقطاع الاخبار بالهيئة الوطنية للاعلام عن اول مدرسة للتنمية المستدامة ، وإلى جانب مشروع تخرج لطلاب قسم الاذاعة والتليفزيون بكلية اعلام القاهرة عبارة عن برنامج اذاعي بعنوان ماعت يناقش التنمية المستدامة

ويقدم مجموعتان من الطلاب مشروعين لحملات اعلامية مقترحة حول مبادرة حياة كريمة ومشروع الدلتا الجديدة ، ويقوم الفائزون بجوائز المسابقة بعرض اعظالهم التي شاركوا بها في اول مسابقة للاعمال المتميزة في مجال التنمية المستدامة