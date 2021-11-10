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أوركسترا فينا الفيلهارموني تفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

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أوركسترا فينا الفيلهارموني تفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية أوركسترا فينا الفيلهارموني تفتتح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية

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أعلنت أوركسترا فينا الفيلهارمونى، عن زيارتها التاريخية إلى ، في نهاية شهر نوفمبر الجاري، لتقدم أولى حفلات مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتعتبر هذه الاوركسترا هي الاشهر عالميا، وواحدة من ارقي الاوركسترات في العالم، حيث ستقدم موسيقاها بقيادة الموسيقار ريكاردو موتى.

وقالت الاوركسترا في بيان لها، أنها ستشارك في افتتاج قاعة الموسيقي في داخل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية، والتى شيدت وفقا لاعلى المعايير التقنية والفنية العالمية

وستقدم الاوركسترا خلال حفليها يومي 20 و21 نوفمبر، مقطوعات موسيقية لشوبرت وسترافنسكي ومندلسون – بارتولدى وموتسارت.

وأكد مصدر بوزارة الثقافة، أنه لم يتم حتى الآن ضم إدارة مدينة الفنون والثقافة إلى إلى وزارة الثقافة، وانه لا يوجد استعدادات خاصة بافتتاح قاعة الموسيقي في مدينة الفنون والثقافة، مؤكدا ان اوبرا العاصمة الادارية الجديدة تعد صرحا فنيا وثقافيا جديدا، ينير سماء القاهرة بالفن.

كان الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية قد تفقد مدينة الفنون والثقافة في شهر سبتمبر الماضي، للوقوف على الانشاءات التي تمت بها.

وتعد دار الاوبرا، بمدينة الفنون والثقافة هي الاكبر في الشرق الاوسط، حث تضم قاعة رئيسية سعتها 3500 مقعد، وهي بذلك تعتبر 3 اضعاف المسرح الكبير لدار الاوبرا في وسط القاهرة والتى لا تتسع لاكثر من 850 كرسيا

المصرى اليوم

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